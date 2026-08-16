Καιρός: Στο έλεος των ισχυρών ανέμων η χώρα – Σε red code για πυρκαγιές 7 περιοχές

Έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν κατακλύσει τη χώρα τις τελευταίες ώρες με τους ισχυρούς ανέμους στα νησιά αλλά και την καταρρακτώδη βροχή στη Μάνη να έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Αν και ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί μέχρι το βράδυ οι άνεμοι αγγίζουν από την αρχή της ημέρας τα 7 μποφόρ.

Η φωτιά στη Σκύρο μαίνεται και η κατάσβεσή της κρίνεται όλο και πιο δύσκολη εξαιτίας των ανέμων που δεν λένε να σταματήσουν. Ακόμα οι καταιγίδες στη Μάνη μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα και μία γυναίκα τραυματίστηκε.

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Όσον αφορά τον καιρό σήμερα, στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου. Οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν στο Αιγαίο, ενώ σε κατάσταση Red Code για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται 7 περιοχές.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

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Με βάση και αυτά τα δεδομένα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση Red Code για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 7 περιοχές και συγκεκριμένα: η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και η Περιφέρεια Κρήτης

Μάνη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη, και κυρίως τις περιοχές, Αλύπα, Κοκκάλα, Οίτυλο και Καραβοστάσι.

Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Σκύρος

Η φωτιά στη Σκύρο μαίνεται, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, συνδράμουν και τα εναέρια μέσα με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 1 συντονιστικό ελικόπτερο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Ο καιρός σήμερα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.