Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Τα κύματα βγήκαν στη στεριά, έσπασαν τζάμια και πλημμύρισαν καταστήματα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση κι περιγράφουν την απόλυτη καταστροφή
Εύβοια
Φωτό evianews.com

Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Κύμης στην Εύβοια εξαιτίας της κακοκαιρίας, με τα κύματα να σαρώνουν το παραλιακό σημείο.

Τα κύματα υψώνονται απειλητικά, και χτυπούν με ορμή τον παραλιακό δρόμο της Εύβοιας, εκεί όπου βρίσκονται καταστήματα εστίασης και σπίτια, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με την έντονη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το evianews.com, μέσα σε λίγα λεπτά, τζαμαρίες διαλύθηκαν, τραπεζοκαθίσματα παρασύρθηκαν και εξοπλισμός των καταστημάτων καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο βίντεο θα δείτε τα κύματα που πέφτουν πάνω σε σπίτι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση κι περιγράφουν την απόλυτη καταστροφή.

Οι πληγέντες ζητούν άμεσα την παρέμβαση της Πολιτείας και την κήρυξη της παραλίας της Κύμης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις και να θωρακισθεί η περιοχή.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Μιλώντας στο evima.gr, περιγράφουν την απόλυτη καταστροφή: «Καταστραφήκαμε. Τα γιγαντιαία κύματα για άλλη μια φορά μας τελείωσαν. Έσπασαν οι τζαμαρίες, μπήκε η θάλασσα μέσα στα μαγαζιά. Εάν δεν γίνει κάτι άμεσα, εμείς έχουμε τελειώσει».

Η θάλασσα μπορεί να κόπασε, όμως πίσω της άφησε μια τοπική κοινωνία πληγωμένη, με τους επαγγελματίες να μετρούν για ακόμη μία φορά τις πληγές τους και να αγωνιούν για το αύριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
75
64
55
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καισαριανή: Βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων μετά την αποκάλυψη των ιστορικών φωτογραφιών – «Η ιστορική μνήμη δε σβήνει»
«Θα προβούμε στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσουμε με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου
Οι βανδαλισμοί στο μνημείο
«Αχυράνθρωποι» στην εστίαση: Πως δρούσαν τα τρία κυκλώματα που «ξετρύπωσε» η ΑΑΔΕ – Οι οφειλές στο δημόσιο
Από καταθέσεις εργαζομένων προέκυψε ότι αυτοί είτε αγνοούσαν τον πραγματικό ιδιοκτήτη της επιχείρησης, είτε λάμβαναν οδηγίες τηλεφωνικά, ενώ παρέδιδαν τις ημερήσιες εισπράξεις σε άγνωστα σε αυτούς πρόσωπα
Τα πράγματα που κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ
Newsit logo
Newsit logo