Ελλάδα

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών – Κλειστά σχολεία σε Μέτσοβο και Τζουμέρκα

Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία
Χιόνια
Φωτογραφία από epiruspost.gr

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ήπειρος, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις διακοπές ρεύματα και σοβαρές ζημιές στους δρόμους και στο δίκτυο ύδρευσης να προκαλούν τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους. Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν «παγώσει» χωριά και πόλεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σχεδόν 30 μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Ηπείρου ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους από το παχύ χιόνι και να αποκαταστήσουν τις καθιζήσεις στους δρόμους ή τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τις κατολισθήσεις. Κλιμάκια συνεχίζουν να ρίχνουν αλάτι υπό τον κίνδυνο να σχηματιστεί παγετός. Η κακοκαιρία δείχνει τα «δόντια» της και στα Ιωάννινα και την Άρτα όπου οι μετακινήσεις γίνονται με μεγάλη δυσκολία ενώ χρειάζεται απαραιτήτως και αντιολισθητικές αλυσίδες.

Κατολίσθηση
Φωτογραφία από epiruspost.gr

Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία.

Με την θερμοκρασία στο Μέτσοβο να φτάνει τους -07 βαθμούς ενώ στα Τζουμέρκα τους -03, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών.

Αναλυτικα, ο Δήμος Μετσόβου ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

hpeiros kakokairia

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
133
130
115
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις
«Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του», αναφέρει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του
Pharmacist taking medicine box from shelf in a pharmacy
Οι αγρότες προετοιμάζονται για το ραντεβού με Μητσοτάκη: Τα μπλόκα που παραμένουν και οι δρόμοι που θα ανοίξουν ως ένδειξη καλής θέλησης
Οι αγρότες σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα ανοίγουν δρόμους ως ένδειξη καλής θέλησης - Κλειστή παραμένει η σήραγγα των Τεμπών
Τρακτέρ 6
Newsit logo
Newsit logo