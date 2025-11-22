Φιλιππιάδα: Διασώστες απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων

Μία σωτήρια επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου, που είχε παγιδευτεί μέσα στις λάσπες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11/2025) στη Φιλιππιάδα.

Το άτυχο άλογο είχε ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά, αδυνατώντας να μετακινηθεί λόγω της συσσώρευσης λάσπης και φερτών υλικών που προκάλεσαν οι χθεσινές καταιγίδες στη Φιλιππιάδα.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας, τα μέλη της ομάδας εντοπίζουν το άλογο, πλησιάζουν με προσοχή και το δένουν με σχοινί, προκειμένου να το τραβήξουν σε ασφαλές σημείο.

Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες, το άλογο απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς.