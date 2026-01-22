Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες το απόγευμα στην Αττική – Live η πορεία των φαινομένων, οι 7 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Νέα συνεδρίαση σήμερα (22.01.2026) από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία ανακοίνωσε πως η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη αλλά και την Αττική.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, αναλύθηκαν οι νέες προβλέψεις για το πέρασμα της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες αλλά και το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία σήμερα βρίσκεται σε ύφεση αν και ο καιρός θα συνεχίσει να είναι άστατος. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι καταιγίδες χτυπώντας κυρίως τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά την Αττική, και σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ προβλέπονται νέες βροχές και ίσως καταιγίδες.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Αναλυτικά:

α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Ο καιρός σήμερα 22.01.2026

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 8 με 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στις Κυκλάδες πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 23.01.2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 24.01.2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 25.01.2026

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πρόσκαιρες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 26.01.2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.