Καλαμαριά: Δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο τη στιγμή της δολοφονίας του

Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε εις βάρος των δύο ατόμων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε από τον 23χρονοτο βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3/2026) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγορουμένων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι (15/3/2026), συνοδεία δικηγόρου, στην Α’ Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ήδη εις βάρος και των δυο η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος ως δράστης της δολοφονίας διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το μεσημέρι έγινε και η κηδεία του 20χρονου ο οποίος πέθανε μετά από τις μαχαιριές στην πλάτηπου του τραυμάτισαν την καρδιά και του προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία.