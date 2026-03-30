Ελλάδα

Καλαμαριά: Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη – Απολογείται την Παρασκευή

Εμφανίστηκε αυτοβούλως και μετά αφέθηκε ελεύθερος - Για τη δολοφονία έχει ήδη προφυλακιστεί ο 19χρονος φίλος του θύματος και ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον Κλεομένη
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Άγγελος Λαμπίδης

Στην 1η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως σήμερα (30.03.2026) ο 20χρονος νεαρός που αναζητούνταν για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά.

Πρόκειται για τον δεύτερο φίλο του Κλεομένη που φέρεται πως ήταν παρών στην δολοφονία που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) σε κεντρικό σημείο στην Καλαμαριά. Υπενθυμίζεται πως το 20χρονο θύμα δέχθηκε δύο μοιραίες μαχαιριές σε καρδιά και κάτω από την μασχάλη, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο 20χρονος αναζητούνταν στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Σήμερα ωστόσο και μετά από ημέρες αναζητήσεων, εμφανίστηκε στην ανακρίτρια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει για όσα ξέρει και είδε το μοιραίο βράδυ.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ήδη ο 19χρονος που επίσης ήταν παρών στη δολοφονία του φίλου του αλλά και ο 23χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το θύμα.

Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονται όλες οι στιγμές μετά τη συμπλοκή αλλά και τις μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος Κλεομένης και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από ένα κάδο στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο τους στις αρχές και παραδέχτηκε πως ευθύνεται για την δολοφονία του Κλεομένη, τονίζοντας όμως ότι οι 3 νεαροί του είχαν στήσει ενέδρα και ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, φαίνεται ο 20χρονος μαζί με τα άλλα δύο άτομα, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, και να στρίβουν στηνοδό Αργοναυτών. Τα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα συνέχιζαν τρέχοντας ενώ ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να παραπατήσει και να πέσει δίπλα από τον κάδο.

Οι δύο φίλοι του που έχουν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα από τον 20χρονο, αφού διαπιστώνουν ότι δεν είναι δίπλα τους, επέστρεψαν στο σημείο όπου έχει σωριαστεί ο 20χρονος μετά τη φονική μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά. Οι δύο τους μαζί με έναν άλλο περαστικό, προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Κάποια στιγμή, ο 20χρονος φαίνεται να σηκώνεται για κάποια δευτερόλεπτα ωστόσο το τραύμα του είναι τόσο σοβαρό, που τελικά θα τον ρίξει στο έδαφος και θα τον οδηγήσει στον θάνατο.

Ο 20χρονος έχασε πάνω από 2,5 λίτρα αίματος. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ο 54χρονος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του στου Ζωγράφου - «Πέθαναν από φυσικά αίτια», ισχυρίστηκε
Αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως έφυγαν από τη ζωή πριν από 3 μήνες και απλά τοποθέτησε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο για να κρύψει τον θάνατό τους
Διαμέρισμα
Fuel Pass και ψηφιακές απάτες: Γιατί τα παραπλανητικά SMS ήρθαν για να μείνουν – Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα
Πρόκειται για ένα διαρκές «παιχνίδι γάτας και ποντικιού», όπου κάθε τεχνολογικό φράγμα που υψώνεται, αργά ή γρήγορα δοκιμάζεται και παρακάμπτεται
Scam
Στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης για δωροδοκία δικαστή – Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή 
Τι κατέθεσε ο ανώτατος δικαστής και παραλήπτης της επιστολής Μαυρίκη - «Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο και μου παρέδωσε τον φάκελο»
O Χρήστος Μαυρίκης 8
Newsit logo
Newsit logo