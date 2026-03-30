Καλαμαριά: Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη – Απολογείται την Παρασκευή

Στην 1η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως σήμερα (30.03.2026) ο 20χρονος νεαρός που αναζητούνταν για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά.

Πρόκειται για τον δεύτερο φίλο του Κλεομένη που φέρεται πως ήταν παρών στην δολοφονία που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) σε κεντρικό σημείο στην Καλαμαριά. Υπενθυμίζεται πως το 20χρονο θύμα δέχθηκε δύο μοιραίες μαχαιριές σε καρδιά και κάτω από την μασχάλη, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο 20χρονος αναζητούνταν στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Σήμερα ωστόσο και μετά από ημέρες αναζητήσεων, εμφανίστηκε στην ανακρίτρια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει για όσα ξέρει και είδε το μοιραίο βράδυ.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ήδη ο 19χρονος που επίσης ήταν παρών στη δολοφονία του φίλου του αλλά και ο 23χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το θύμα.

Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονται όλες οι στιγμές μετά τη συμπλοκή αλλά και τις μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος Κλεομένης και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από ένα κάδο στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο τους στις αρχές και παραδέχτηκε πως ευθύνεται για την δολοφονία του Κλεομένη, τονίζοντας όμως ότι οι 3 νεαροί του είχαν στήσει ενέδρα και ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, φαίνεται ο 20χρονος μαζί με τα άλλα δύο άτομα, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, και να στρίβουν στηνοδό Αργοναυτών. Τα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα συνέχιζαν τρέχοντας ενώ ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να παραπατήσει και να πέσει δίπλα από τον κάδο.