Καλαμαριά: Καρέ καρέ όλη η στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει – Σηκώθηκε για δευτερόλεπτα και ξεψύχησε

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο φίλοι του που έχουν απομακρυνθεί από τον 20χρονο, να επιστρέφουν στο σημείο όπου έχει σωριαστεί το θύμα μετά τη φονική μαχαιριά που δέχτηκε
Καλαμαριά
Άγγελος Λαμπίδης

Σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονται όλες οι στιγμές μετά τη συμπλοκή αλλά και τις μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος Κλεομένης και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από ένα κάδο στην Καλαμαριά.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνεται ο 20χρονος μαζί με τα άλλα δύο άτομα που ήταν στην παρέα του, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, και να στρίβουν στην οδό Αργοναυτών. Τα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα συνέχιζαν τρέχοντας ενώ ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να παραπατάει και να πέφτει δίπλα από τον κάδο.

Οι δύο φίλοι του που έχουν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα από τον 20χρονο, αφού διαπιστώνουν ότι δεν είναι δίπλα τους, επιστρέφουν στο σημείο όπου έχει σωριαστεί ο 20χρονος μετά τη φονική μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά. Οι δύο τους μαζί με έναν άλλο περαστικό, προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε από την ιατρική εξέταση, έχασε πάνω από 2,5 λίτρα αίματος. 

Κάποια στιγμή, ο 20χρονος θα σηκωθεί για κάποια δευτερόλεπτα ωστόσο το τραύμα του είναι τόσο σοβαρό, που τελικά θα τον ρίξει στο έδαφος και θα τον οδηγήσει στον θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης της δολοφονίας και ο ένας 19χρονος εκ των δύο φίλων που ήταν μαζί με τον Κλεομένη παραδόθηκαν στις αρχές, ενώ ο δεύτερος φίλος αναζητείται ακόμη από της αρχές, ενώ έχει ασκηθεί και σε βάρος του δίωξη.

Ελλάδα
