Καλαμαριά: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε

Ελεύθερος αφέθηκε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που άφησε την τελευταία του πνοή την Καλαμαριά την περασμένη Πέμπτη (12.03.2026), ενώ έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί μεθαύριο Σάββατο για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του 19χρονου σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μάλιστα. είχε γίνει αίτημα απο την υπερασπιστή του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας στην Καλαμαριά, για αναβάθμιση της κατηγορίας του νεαρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φίλος του 20χρονου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Πρόκειται για έναν από τους 2 νεαρούς που φαίνονται στα βίντεο από τη στιγμή που ο 20χρονος Κλεομένης χάνει τις αισθήσεις του μετά τις φονικές μαχαιριές που δέχτηκε από τον 23χρονο που έχει κριθεί προφυλακιστέος από χτες, στην πλάτη και στην καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 19χρονος όσο και ο 23χρονος παρουσιάστηκαν στις αρχές μια μέρα μετά το φονικό, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο, ο δεύτερος φίλος του θύματος που έτρεχε μαζί με τους νεαρούς επί της οδού Αργοναυτών, λίγο πριν καταρρεύσει ο Κλεομένης δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ο 23χρονος στην δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα χωρίς να ξέρει ποιον ή που τον χτυπάει εκφράζοντας τη λύπη του για το θάνατό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρεται να περιέγραψε ότι το μοιραίο βράδυ όταν πήγε στο σπίτι του στην Καλαμαριά αρχικά τον κυνήγησαν 4 άτομα που τον χτυπούσαν ενώ ο 5ος κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο 23χρονος έπεσε με τα γόνατα και ενώ βρίσκονταν στο έδαφος ένας τον χτύπησε με σφυρί στο δεξί μάτι ενώ οι υπόλοιποι τον χτυπούσαν με τα χέρια και τα πόδια με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπο του.