Καλαμαριά: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου» δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου που δολοφονήθηκε

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε, σήμερα (23.03.2026), ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη, Αστέριος Αλήτσιος για τη δολοφονία του γιου του, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά.

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και τον τεχνικό σύμβουλο – ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη επισκέφθηκε την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία της δολοφονίας του Κλεομένη στην Καλαμαριά και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», ανέφερε αμέσως μετά, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Εξήγησε ότι βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς την ελληνική Δικαιοσύνη.

Στο μεταξύ, αίτημα προς την ανακρίτρια για άσκηση νέων διώξεων όσον αφορά την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, για την οποία κατηγορείται και προφυλακίστηκε 23χρονος, κατέθεσε ο δικηγόρος του πατέρα του θύματος. «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες τόσο της δολοφονίας όσο και μετά τη δολοφονία» ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Αλεξανδρής.

Νωρίτερα, είχε καταθέσει αίτημα προς υποστήριξη της κατηγορίας, διά του συνηγόρου της, και η μητέρα του 20χρονου. «Η οικογένεια θρηνεί και περιμένει τη συλλογή αποδείξεων για να δούμε, εκτός από τον 23χρονο, τον ρόλο άλλων ενδεχομένως προσώπων που είτε συνεπικουρούσαν, είτε συνέδραμαν, είτε υπέθαλψαν, το έργο του συγκεκριμένου κατηγορουμένου», δήλωσε ο Πάρις Σπυράτος, εκπροσωπώντας τη μητέρα του Κλεομένη.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση -που φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο- κρατούνται προσωρινά δύο πρόσωπα: από τη μία ο 23χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι, κι από την άλλη ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με τον 20χρονο στο αιματηρό επεισόδιο. Ο δεύτερος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, συμμορία και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Από τις Αρχές αναζητείται ένα ακόμη άτομο που ήταν στην παρέα του 20χρονου και αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον 19χρονο.

Η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανακρίτρια να εξετάζει το υλικό της δικογραφίας και όποια νέα στοιχεία ή ευρήματα προκύψουν από τις συνεχιζόμενες έρευνες των διωκτικών Αρχών. Μεταξύ των στοιχείων που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση είναι τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.