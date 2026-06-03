Καλαμάτα: «Ετοιμάζαμε σχέδιο φυγής χωρίς κανείς να το ξέρει» λέει η αδερφή της 39χρονης

Συγκλονίζει η αδερφή της 39χρονης η οποία έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τον 41χρονο σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) στην Καλαμάτα.

Η γυναίκα που νωρίτερα σημείωσε πως ο δράστης της στέρησε τον μοναδικό δικό της άνθρωπο μιας και οι γονείς τους έχουν πεθάνει, αποκάλυψε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι «είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβα».

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«Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει» τόνισε. Σε ερώτηση αν ο 41χρονος ενδεχομένως είχε καταλάβει ότι ετοιμαζόταν να φύγει η ίδια απάντησε πως «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο”».

«Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα» συμπλήρωσε η αδελφή της.

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Στη συνέχεια αποκάλυψε πως τα παιδιά «είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη στη μαμά τους.

«Προσπάθησε να αμυνθεί»

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου σχολίασε τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι ήταν σε άμυνα, λέγοντας ότι «τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό και έκανε αυτοψία στον χώρο που βρέθηκε η σορός αλλά και τα δικά μας ευρήματα δείχνουν ότι ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα από τόσα χτυπήματα και φέρει αρκετά αμυντικά τραύματα, προφανώς δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος».

«Προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση. Η σορός ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, εκτός από μαχαιριές υπήρξαν και χτυπήματα που δεν βρήκαν τον στόχο» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα παιδιά να απομακρυνθούν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και μπήκαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο παιδιά που κοιμόντουσαν» τόνισε και επεσήμανε πως: «Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο».

Σημείωσε, δε, αναφερόμενη στην πιθανότητα να τους έχει χορηγηθεί κάποια ουσία ότι έχουν υποβληθεί σε συγκεκριμένο κύκλο ιατρικών εξετάσεων.

Είχε επισκεφτεί Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η 39χρονη είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ίδια είχε ζητήσει πληροφορίες κυρίως σε ζητήματα που αφορούσαν στην αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προταθεί η χρήση Panic Button στην 39χρονη, πιθανότατα από το κέντρο, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην το αποδέχθηκε.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών δεν έχουν καταγγελτικό ή διωκτικό χαρακτήρα. Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός, παρέχοντας στήριξη στις γυναίκες για να φύγουν από οποιοδήποτε κακοποιητικό περιβάλλον.