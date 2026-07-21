Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στα δικαστήρια

Ποινική δίωξη για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος δύο συλληφθέντων μετά τα χθεσινά (20.07.2026) επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον 27χρονο κατηγορούμενο για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Η 25χρονη και ο 32χρονος που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της διατάραξης κοινής ειρήνης.

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Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους και αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 27χρονο κατηγορούμενο επιχείρησε να διασπάσει αστυνομικό φραγμό κάνοντας χρήση σωματικής βίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερο πλήθος ατόμων, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών. Συνολικά προσήχθησαν 19 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν δύο.