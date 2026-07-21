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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
Ανανεώθηκε πριν 28 λεπτά
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας .

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά στο Βαρθολομιό Ηελίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους. 

Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

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