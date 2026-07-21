Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας .

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά στο Βαρθολομιό Ηελίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

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Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».