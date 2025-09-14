Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλάβρυτα: Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821 ήθελαν να πουλήσουν τα μέλη της οργάνωσης

Το κοστολόγησαν 200.000 ευρώ - Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως τα αρχαία κειμήλια βρέθηκαν στα χέρια τους από δωρεές και δεν προσπάθησαν ποτέ να τα πουλήσουν
Ηγούμενος
Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Ανάμεσα στα 2 Ευαγγέλια που ετοίμαζαν να πουλήσουν ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο μοναχός και άλλοι 4 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν και το Ευαγγέλιο που ορκίζονταν σε αυτό οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821.

Αν και οι κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που φαίνεται πως δρούσε και εντός της Μονής Μέγα Σπηλαίου Καλαβρύτων, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν. Πέρα από τις 17 αρχαίες εικόνες και τα νομίσματα που ετοιμάζονταν να πουλήσουν τα μέλη της φερόμενης οργάνωσης, ήταν και το Ευαγγέλιο που συνδέεται με την Επανάσταση του 1821. Οι φερόμενοι ως δράστες – ανάμεσά τους και ο ηγούμενος – σχεδίαζαν να το πουλήσουν για 200.000 ευρώ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή οι αρχές ψάχνουν και το άγαλμα αξίας 10 εκατ. ευρώ που, όπως λέει ο ηγούμενος, παραμένει θαμμένο σε κάποιο χωράφι.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί κάποιους από τους κατηγορούμενους, μιλώντας στην ίδια εκπομπή ανέφερε πως οι εντολείς του δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση και δεν προσπάθησαν ποτέ να πουλήσουν τίποτα.

Όσον αφορά τα αρχαία που βρέθηκαν κατά την έρευνα των αρχών, ισχυρίζονται πως ήταν είτε από δωρεές είτε ήταν οικογενειακά κειμήλια.

Σε ερώτηση γιατί δεν είχαν δηλωθεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων, ο δικηγόρος, Β. Χρονόπουλος απάντησε πως δεν δηλώθηκαν λόγω αμέλειας.

«Ουδεμία απόπειρα πώλησης εκκλησιαστικών αντικειμένων επιχειρήθηκε. Τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της Μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο. Καμία σχέση ή σύνδεση υπάρχει με τα άτομα που αποτελούν τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν αρχαία αντικείμενα», ισχυρίστηκαν οι μοναχοί κατά την απολογία τους.

Συνολικά συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν 6 άτομα, ο ηγούμενος της μονής Μέγα Σπηλαίου, ο μοναχός, ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών, ένας μεσάζοντας και ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Βουτιά» στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου - Η ιστορία του κρατήρα του Άρχοντα από το Λευκαντί, μοναδικές εικόνες
Ένας άρχοντας, μια αρχόντισσα, τέσσερα άλογα, δυο ταφικοί λάκκοι, μια πυρά κι ένα λαμπρό κτήριο του 10ου αι. π.Χ. Πώς συνδέονται με τον Κρατήρα του Άρχοντα από το Λευκαντί
Ο κρατήρας από το Λευκαντί
«Ζωντάνεψε» η Αθήνα με την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων – Χιλιάδες επιβάτες μετακινήθηκαν στην πρεμιέρα
«Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια σπίτι τους», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης - Κατά τη διάρκεια της νύχτας εργάστηκαν συνολικά 250 άτομα
Μετρό 14
Newsit logo
Newsit logo