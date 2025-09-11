«Ιερό κύκλωμα» στα Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος της Μονής ήθελε να πουλήσει ακόμη και τις τοιχογραφίες – Στη φυλακή οι 6 κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμηλίων στην Ιερά Μονή στα Καλάβρυτα, μεταξύ αυτών και ο ηγούμενος και ο καλόγερος βοηθός του.

Ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για τα ιερά κειμήλια στα Καλάβρυτα οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου στις 11 το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου και ξεκίνησαν τις απολογίες τους.

Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι 6 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το «ιερό κύκλωμα» στα Καλάβρυτα το οποίο προσπάθησε με μπροστάρη τον ηγούμενο να πουλήσει κειμήλια της Μονής έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega για το κύκλωμα στα Καλάβρυτα «υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής.

Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ.

Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους».

«Θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης, ενώ στην πράξη ήταν αφαίρεση των τοιχογραφιών και πώλησή τους».

Την ίδια στιγμή «ολοκληρώθηκε η έρευνα που κάνει η ΕΛ.ΑΣ. στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου μήπως βρισκόταν το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα». Οι έρευνες συνεχίζονται.

Το τηλεφώνημα, η «ταρίφα» και οι «μεσάζοντες»

Το «ιερό σκάνδαλο των Καλαβρύτων» αποκαλύφθηκε από το τηλεφώνημα πληροφοριοδότη στις 29 Ιουλίου. Σε αυτό, δόθηκαν στις Αρχές όλες οι πληροφορίες: ονόματα, τηλέφωνα, αλλά και οι ιδιότητες των υπόπτων.

«Ξέρω τέσσερα άτομα που θέλουν να πουλήσουν αρχαία, υπάρχει ένας Γερμανός που θέλει να τα αγοράσει. Σημειώστε ένα όνομα και το κινητό του τηλέφωνο, έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ο άλλος λέγεται … και έχει επιχείρηση στα Καλάβρυτα, ο αδελφός του είναι μοναχός στα Καλάβρυτα».

Τότε, έπιασαν δουλειά μυστικοί αστυνομικοί, που εκτός από τις παρακολουθήσεις, παρίσταναν και τους μεσάζοντες. Έφεραν σε επαφή το ζευγάρι των ενεχυροδανειστών με τον ηγούμενο, ο οποίος έως τότε ήταν ένα πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας.

Ο ηγούμενος ζητούσε 20.000 ευρώ για κάθε εικόνα και 50.000 ευρώ για κάθε Ευαγγέλιο.

Τα πολύτιμα κειμήλια δεν ανήκουν στην περιουσία της Μονής, με τους αστυνομικούς να ερευνούν την προέλευσή τους. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ηγούμενος στους αστυνομικούς, οι βυζαντινές εικόνες ανήκαν στην οικογένειά του.

Μία εξ αυτών πάντως φέρεται να έχει κλαπεί από την Σπάρτη, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν την ακριβή προέλευση και των υπόλοιπων κειμηλίων, καθώς και άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγούμενος φέρεται να ήθελε να πουλήσει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.