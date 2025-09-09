Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου κρατούσε σε άθλιες συνθήκες ηλικιωμένο σκύλο – Συνελήφθη και εισαγγελέας του αφαίρεσε το ζώο

Μια καταγγελία που σοκάρει για τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, καθώς ο ηγούμενος κρατούσε ένα δύστυχο ηλικιωμένο σκύλο στην αυλή της μονής, μέσα στα νερά και τις λάσπες, το οποίο σιτιζόταν σε ακάθαρτα σκεύη τροφής και νερού!

O ηγούμενος, με την ατίθαση ζωή, εκτός από τις ιερές μπίζνες με τα ευαγγέλια, τις βυζαντινές εικόνες αλλά και το άγαλμα των 10 εκατομμυρίων ευρώ που παζάρευε για να βγάλει στο σφυρί, ειναι φορτωμένος και με μια καταγγελία που μόνο αποστροφή και πολλά ερωτήματα προκαλεί. Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, το αποκρουστικό συμβάν σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια 60χρονη φιλόζωη γυναίκα πέρασε το κατώφλι του τμήματος Καλαβρύτων και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην δικογραφία: «Κατέθεσε ενόρκως ότι στον εξωτερικό χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Σπηλαίου, σε περιφραγμένο χώρο, διαβιούσε κάτω από άθλιες συνθήκες ένας σκύλος ιδιοκτησίας της Μονής. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας για διερεύνηση της καταγγελίας η οποία κρίθηκε βάσιμη καθόσον ανευρέθηκε σε περιφραγμένο χώρο παραπλέυρως της Μονής ένας σκύλος μεγάλης ηλικίας, αρσενικός, ράτσας Γερμανικός Ποιμενικός, ο οποίος ευρισκόταν σε περιφραγμένο χώρο ελεύθερος με ακατάλληλο κατάλυμα στέγασης, μέσα στα νερά και τις λάσπες με ακατάλληλα – ακάθαρτα σκεύη τροφής και νερού εξωτερικά και εσωτερικά αυτών.

Ενημερώθηκε Εισαγγελέας Υπηρεσίας και κατόπιν προφορικής εντολής του αφαιρέθηκε το ζώο προσωρινά από αρμόδιο υπάλληλο Δήμου Καλαβρύτων για να μεταφερθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον με την κατάλληλη κτηνιατρική φροντίδα. Από Αστυνομικό της Υπηρεσίας μας την 18:30 ώρα της ιδίας συνελήφθη ο φερόμενος ιδιοκτήτης του Ηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Σπηλαίου ο οποίος κατόπιν προφορικής εντολής κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Π.Ε Καλαβρύτων) αφέθηκε ελεύθερος την 19:30 ώρα της ιδίας. Παραγγέλθηκε Κτηνιατρική εξέταση του ζώου».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην δικογραφία παραγγέλθηκε η απομάκρυνση του ζώου, ενώ όπως επισημαίνεται και στη δικογραφία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τα ιερά κειμήλια στο ποινικό παρελθόν του ηγούμενου υπογραμμίζεται ότι έχει κατηγορηθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς.