Καλάβρυτα: «Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών» δηλώνει η Δημογλίδου – Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν το κύκλωμα

Στον τρόπο που κινήθηκε η αστυνομία προκειμένου να ξεσκεπάσει την υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Σύμφωνα με όσα είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου οι αρχικές πληροφορίες δεν περιλάμβαναν τη συμμετοχή μοναχών στο κύκλωμα με τα θρησκευτικά κειμήλια στα Καλάβρυτα. Μάλιστα ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθησαν έχουν τεθεί σε αργία.

«Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση» τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα αναφερόμενη στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

«Ίσως, κάποιες στιγμές, τουλάχιστον οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάποια από τα μέλη του κυκλώματος ίσως υποψιάστηκαν ότι μπορεί να πρόκειται για αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να έχουν κάποιο στοιχείο να το αποδείξουν. Γιατί οι συνάδελφοι είχαν αρκετές γνώσεις πάνω σε αυτά τα αντικείμενα, οπότε μπορούσαν να καθοδηγήσουν το κύκλωμα και να πείσουν ότι πρόκειται για αγοραστές. Οι μοναχοί όμως σίγουρα δεν αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για αστυνομικούς. Αυτό τουλάχιστον διαπίστωσαν και κατά τη διάρκεια των συλλήψεων. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται να συλληφθούν ουσιαστικά από την αστυνομία» περιέγραψε η κ. Δημογλίδου.

«Η καταγγελία που έλαβαν οι αστυνομικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορούσε ένα κύκλωμα το οποίο περιελάμβανε μόνο πωλητές. Δεν γνωρίζαμε τίποτα αρχικά για τους μοναχούς. Για κάποια μέλη ενός κυκλώματος, οι οποίοι πραγματοποιούν και οι ίδιοι ανασκαφές αναζητώντας αρχαία αντικείμενα και αντικείμενα τα οποία υπάγονται στο νόμο περί αρχαιοτήτων και προχωρούν στην παράνομη πώληση αυτών και πολλές φορές μάλιστα τα προωθούν και στο εξωτερικό, αναφέρθηκε στην καταγγελία η Γερμανία και η Κύπρος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς τους έπεισαν οι αστυνομικοί

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ.Δημογλίδου το πολύ δύσκολο στην υπόθεση ήταν ότι οι αστυνομικοί είχαν πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να τη διερευνήσουν. «Όταν συστάθηκε η ομάδα και προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τα μέλη του κυκλώματος ώστε να τους πείσει ότι πρόκειται όντως για πραγματικούς αγοραστές, διαπίστωσαν ότι τα μέλη του κυκλώματος προσπαθούσαν πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πουλήσουν αυτά τα αντικείμενα, οπότε υπήρχε ο φόβος να βρεθεί κάποιος αγοραστής με καλύτερη προσφορά, να το πω έτσι απλά και να χάσουμε εμείς την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν όντως να πείσουν, λόγω και των ιδιαίτερων γνώσεων που διαθέτουν στο τμήμα αρχαιοκαπηλίας οι συνάδελφοι, ότι πρόκειται για αγοραστές και ότι ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα αντικείμενα και μετά από αρκετές συναντήσεις με τους με τα μέλη του κυκλώματος ήλθαν σε επαφή και με τους μοναχούς, ώστε να παραλάβουν φυσικά με οικονομικό αντάλλαγμα τα αντικείμενα προς πώληση».

«Η αξία ακόμη δεν έχει υπολογιστεί»

Οπως επισήμανε τα μέλη του κυκλώματος εμφάνισαν και κάποια αρχαία νομίσματα τα οποία και έδειξαν στους «αστυνομικούς αγοραστές» αν ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν παλιές βυζαντινές εικόνες προς πώληση τουλάχιστον 17, όπως επίσης και κάποια Ευαγγέλια που χρονολογούνται λίγο μετά το 1700.

«Σκεφτείτε, η αξία ακόμη δεν έχει υπολογιστεί. Δεν έχει αναφερθεί ακριβώς στην αστυνομία ποια μπορεί να είναι η αξία όλων αυτών των αντικειμένων που εν τέλει βρέθηκαν στην κατοχή των μοναχών» επισήμανε.

Στην ερώτηση για το πόσοι εμπλέκονται στο κύκλωμα η κ. Δημογλίδου είπε χαρακτηριστικά… «Προς το παρόν τουλάχιστον, εμείς έχουμε διαπιστώσει μόνο τους συλληφθέντες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως όταν βλέπουμε τόση άνεση στην παράνομη αγοραπωλησία θρησκευτικών ειδών, όπως και άλλων ειδών που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων, πόσο καιρό μπορεί να δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη. Αν έχουν όντως πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες, εάν έχουν δώσει αντικείμενα σε κάποιους οίκους στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα.

Οι επαφές με άλλες μονές

Οι ίδιοι αστυνομικοί διερευνούν κάποιες πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της επιχείρησης από τους εμπλεκόμενους, όπως για παράδειγμα το άγαλμα που αναφέρατε, το οποίο φυσικά δεν διαπίστωσαν αν υπάρχει. Αναφέρθηκε όμως στους «υποψήφιους» αγοραστές ότι υπάρχει η δυνατότητα να πουληθεί και αυτό το άγαλμα. Αναζητούν το σημείο στο οποίο μπορεί να βρίσκεται, οι αστυνομικοί για να προχωρήσουν σε έρευνα, φυσικά με την άδεια του εισαγγελέα από εδώ και πέρα και να βρεθούν και άλλα αρχαία αντικείμενα που μπορεί να κρύβονται».

Τέλος ανάφερε ότι θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο αν υπήρχαν επαφές και με άλλες μονές, αν και προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. «Πρέπει να γίνει μία πολύ μεγάλη έρευνα, από πού προέρχονται αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μονή, αν είναι περιουσία της Μονής, αν ανήκαν παλαιότερα σε άλλη μονή, πώς έφτασαν τέλος πάντων στα χέρια των μοναχών».