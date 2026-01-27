Καλλιάνος: Πανελλαδικά άστατος ο καιρός την Πέμπτη – Σε ποιες περιοχές και γιατί χρειάζεται προσοχή

Δεν λένε να σταματήσουν οι μεταβολές του καιρού, που τις τελευταίες ημέρες πηγαίνει από τις καταιγίδες στη λιακάδα και το ανάποδο… Όπως φαίνεται, ακόμα μία τέτοια μεταβολή, μας επιφυλάσσει για την ερχόμενη Πέμπτη (29/1/26).

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Παρόλο που σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα σημειωθούν βροχές, αλλού πιο γενικευμένες και ισχυρές και αλλού πιο τοπικές και ασθενείς, Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου, όπου κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα» περιγράφει σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και τον σχετικό χάρτη.

Σε αυτόν, περιγράφονται ως περιοχές των καταιγίδων, οι: Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αττική – Βοιωτία, Εύβοια – Σποράδες, ΒΑ και Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, πρόκειται για μια τυπική κακοκαιρία για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία δεν αποτελεί ακραίο ή πρωτόγνωρο φαινόμενο.

«Ωστόσο, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις αλλά και τμήματα που ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλες ραγδαιότητες».

Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές και εξηγεί τους λόγους:

Κορεσμένα εδάφη:

Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές.

Υδρολογική κόπωση λεκανών απορροής:

Ρέματα, χείμαρροι και μικρά υδατορεύματα ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα και πιο απότομα, με μικρότερα ύψη βροχής να αρκούν για υπερχειλίσεις.

Υποδομές σε κατάσταση επιβάρυνσης:

Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, χρειάζεται:

Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.

Έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Αποφυγή εφησυχασμού, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι τοπικά έντονα, ακόμη κι αν σε γενικό επίπεδο χαρακτηρίζονται ως συνηθισμένα για την εποχή.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα καταστεί πάλι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες, βροχές, κατά τόπους καταιγίδες αλλά και χιόνια, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Βόρεια Ελλάδα….

«Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για ακραία επεισόδια, αλλά για κακοκαιρίες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως λόγω της προϋπάρχουσας επιβάρυνσης. Όμως, γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου (χάρτης Πέμπτης) θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική προσοχή σε περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα αποκτήσουν ξαφνικά έντονο χαρακτήρα» καταλήγει ο Γιάννης Καλλιάνος.