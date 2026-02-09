Καλλιθέα: Επί 40 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στην 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

Για περίπου 40 λεπτά και ασταμάτητα, έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί του Παίδων, «Αγλαΐα Κυριακού» στο 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο έπεσε το βράδυ του Σαββάτου (08.02.2026) σε συντριβάνι της Καλλιθέας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στην πλατεία Κύπρου τις Καλλιθέας, όταν το παιδί ξέφυγε της προσοχή του πατέρα του και έπεσε στο σιντριβάνι χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανέναν. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 2χρονη βρίσκονταν κάτω από το νερό για 10 ολόκληρα λεπτά.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο σήμανε συναγερμός και στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση για να μεταφερθεί άμεσα η 2χρονη στο νοσοκομείο. Τα λεπτά μετρούσαν αντίστροφα… η μικρή είχε μείνει ήδη αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στην περιοχή και παρέλαβε την 2χρονη μεταφέροντάς την στο Παίδων, «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί, επί 40 λεπτά τις έκαναν ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν. Μετά από τιτάνια μάχη, τα κατάφεραν και την μετέφεραν στην Εντατική. Πλέον νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της 2χρονης οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.