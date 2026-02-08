Καλλιθέα: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κοριτσάκι 2 ετών που έπεσε σε συντριβάνι

Ώρες αγωνίας το βράδυ της Κυριακής (8/2/26) στην Καλλιθέα, όπου βρέθηκε μέσα σε συντριβάνι ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε ένας αγώνας για να σωθεί το κοριτσάκι, μόλις το έβγαλαν από το συντριβάνι, στην πλατεία Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί το μετέφεραν από την Καλλιθέα στο νοσοκομείο με ένα περιπολικό.

Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, κάνοντας ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να το κρατήσουν στη ζωή. Και τα κατάφεραν μετά από πολλές προσπάθειες. Τώρα το παιδάκι είναι στην Εντατική, σε κρίσιμη κατάσταση…

Για το περιστατικό έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 26χρονος πατέρας του παιδιού από την Αλβανία.