Καλλιθέα: Μπλόκο της τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες αυτοκινήτων – Δείτε βίντεο

Πήραν διπλώματα οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες
«Φρένο» σε αυτοσχέδιες κόντρες αυτοκινήτων που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025) στην Καλλιθέα, έβαλε η Τροχαία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ στα social media, φαίνεται η στιγμή που στελέχη της Τροχαίας αφαιρούν πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και διπλώματα οδήγησης από τους οδηγούς που είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν στις κόντρες, στην Καλλιθέα.

Από τον έλεγχο που έγινε σε 162 οχήματα, διαπιστώθηκαν 38 παραβάσεις του ΚΟΚ:

  • Πρόκληση θορύβων: 8
  • Έλλειψη ή δυσδιάκριτες πινακίδες: 9
  • Φιμέ τζάμια: 15
  • Λοιπές παραβάσεις: 6

Αφαιρέθηκαν συνολικά 5 πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

