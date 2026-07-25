Ελλάδα

Φωτιά στην Κέρκυρα, στην περιοχή Γιαννάδες – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αναμένονται ενισχύσεις και από άλλα εναέρια μέσα
Φωτιά στην Κέρκυρα, στην περιοχή Γιαννάδες
Φωτιά στην Κέρκυρα, στην περιοχή Γιαννάδες / Corfu Mx Park - ΑΛΜΚΕ
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (25.07.2026) στην περιοχή Γιαννάδες στο Λιβάδι Ρόπα, στην κεντρική Κέρκυρα με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Κέρκυρα.

Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τέσσερα οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά στο Λιβάδι Ρόπα συνεχίζει να καίει με ιδιαίτερη ένταση με τους ανέμους στην περιοχή να αλλάζουν συνεχώς διεύθυνση λόγω και των θερμικών φορτίων που αναπτύσσονται ενώ τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας στην ατμόσφαιρα δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από εναέρια μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά δεδομένου ότι η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για ενίσχυση των ανέμων.

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