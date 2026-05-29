Θεσσαλονίκη: 38χρονος μαχαίρωσε τον πρώην πεθερό του στον Εύοσμο – Στο νοσοκομείο ο 67χρονος

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να είναι εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες
Θεσσαλονίκη
Αιματηρό επεισόδιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι που σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ολύμπου στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 38χρονος επιτέθηκε στον 67χρονο πρώην πεθερό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη. 

Αν και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, πηγές από το ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι τα τραύματα του 67χρονου παραπέμπουν σε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Κατά πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να είναι εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες.

