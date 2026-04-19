Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2206), σε δασική έκταση στην Σκιάθο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά στην Σκιάθο.

Η φωτιά στην Σκιάθο ξεκίνησε στις 17:20 και έχει βελτιωμένη εικόνα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη.

Οι πρώτες πληροφορίες από τοπικές πηγές αναφέραν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη περιοχή και ότι ζητήθηκε άμεσα εναέρια συνδρομή, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και να περιοριστεί το μέτωπο όσο υπάρχει ακόμη επιχειρησιακό φως.

Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.