Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες, καίει σε πευκοδάσος - Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη
Φωτιά στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2206), σε δασική έκταση στην Σκιάθο.  Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά στην Σκιάθο.

Η φωτιά στην Σκιάθο ξεκίνησε στις 17:20 και έχει βελτιωμένη εικόνα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη.

Οι πρώτες πληροφορίες από τοπικές πηγές αναφέραν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη περιοχή και ότι ζητήθηκε άμεσα εναέρια συνδρομή, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και να περιοριστεί το μέτωπο όσο υπάρχει ακόμη επιχειρησιακό φως.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα αποκάλυψη για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά: Ο 66χρονος είχε στείλει ξανά χρήματα στην 19χρονη
Στο κάδρο των Αρχών, βρίσκεται ο 66χρονος που επικοινώνησε τελευταίος με την Μυρτώ καθώς και ένας «Δημήτρης», που φέρεται να ήταν το όνομα που άκουσε ο 66χρονος λίγο πριν διακοπεί η συνομιλία του με την 19χρονη
Κεφαλονιά Μυρτώ
Για 6η ημέρα μπλοκάρουν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
«Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας» - Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά
Κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο, εμποδίζοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών από τα επιβατηγά πλοία της γραμμής, στο λιμάνι της Μυτιλήνης
Καρέ - καρέ το σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλιούπολη με θύμα 64χρονο οδηγό μηχανής - «Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε» λέει η σύζυγός του
Η Τροχαία Αττικής ζητά τη βοήθεια των πολιτών με ανακοίνωση της προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού αυτοκινήτου
Βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλιούπολη με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας
Σύλληψη και πρόστιμο σε 56χρονο, για φωτιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας
Mετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο
Σύλληψη και πρόστιμο σε 56χρονο, για φωτιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα
