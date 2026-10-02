Ελλάδα

Καματερό: 23χρονος έκανε σούζες στη Λεωφόρο Φυλής χωρίς δίπλωμα – Του το είχαν αφαιρέσει για επικίνδυνη οδήγηση

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τον εντόπισαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή - Η άδεια οδήγησής του είχε αφαιρεθεί για 365 ημέρες
Αστυνομικοί
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Χωρίς δίπλωμα και κάνοντας σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή του στη Λεωφόρο Φυλής, εντοπίστηκε ένας 23χρονος οδηγός στο Καματερό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν την επικίνδυνη οδήγηση από τον νεαρό οδηγό της μηχανής στο Καματερό, τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 25 Αυγούστου 2026 για χρονικό διάστημα 365 ημερών. Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η προηγούμενη αφαίρεση του διπλώματός του είχε γίνει επίσης για παράβαση που αφορούσε επικίνδυνη οδήγηση.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τον 23χρονο να κινείται με τη μοτοσυκλέτα του στη Λεωφόρο Φυλής, στο Καματερό, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες.

Όπως αναφέρεται από την Αστυνομία, με τον τρόπο που οδηγούσε δημιουργούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του δρόμου. Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον ακολούθησαν και λίγο αργότερα τον σταμάτησαν.

Ο 23χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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