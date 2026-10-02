Δύο στρατιωτικοί οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων σε 10 πόλεις – Γραφεία «βιτρίνες» και λεία 300.000 ευρώ

Μια καλοστημένη «βιτρίνα» με ψεύτικο σύλλογο, εικονικά γραφεία και δράση σε 10 περιοχές της Ελλάδας είχαν στήσει 2 στρατιωτικοί, οι οποίοι αποκαλύφτηκε ότι ήταν αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Με στόχο να παγιδεύσουν ανυποψίαστους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, έπειθαν τα θύματά τους ότι αν επενδύσουν θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη, για να εξαφανιστούν στη συνέχεια μαζί με το κεφάλαιό τους, αποκομίζοντας λεία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος φαίνεται να έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο και δραστηριοποιούταν σε 10 πόλεις της Ελλάδας. Κατερίνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα/Περιστέρι και Καβάλα. Μέχρι στιγμής 17 δράστες συνελήφθησαν καθώς και 9 ακόμα στρατιωτικοί έχουν ταυτοποιηθεί, 2 από τους οποίους αποτελούν τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

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Όλα ξεκίνησαν με την ίδρυση ψεύτικου συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ/ ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE», μέσω του οποίου προωθούσαν μία παράνομη επενδυτική πλατφόρμα με την ονομασία FXO. Για την ενίσχυση της «βιτρίνας» τους προχώρησαν και στην δημιουργία 5 γραφείων – παραρτημάτων σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Καναλάκι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη, διοργανώνοντας παράλληλα κοινωνικές εκδηλώσεις και δωρεές-χορηγίες.

Προκειμένου να προσελκύσουν επενδυτές, οι απατεώνες υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, μέσω παραγωγής από αυτοματοποιημένες συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης και μετατροπής σε κρυπτονομίσματα USDT ή USDC. Εκείνοι εκτιμούαν ότι θα τους διπλασιάσουν το κεφάλαιο μέσα σε 50 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα ανάληψης.

Επιπλέον κάθε μέλος του κυκλώματος που έφερε νέα άτομα στην οργάνωση, λάμβανε μπόνους από τα αρχηγικά στελέχη, τα οποία φέρονται να είχαν τον έλεγχο της απάτης.

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Το κύκλωμα εξαπατούσε επενδυτές, καθώς τους έπειθαν να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από την οργάνωση. Τα κέρδη εκτιμώνται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα στην πλατφόρμα.

Τα κέρδη των δραστών αποκρύπτονταν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα που μεταφέρονταν σε ψηφιακά πορτοφόλια.

κινητά / astynomia.gr

Κατασχεθέν όπλο/astynomia

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, βρέθηκαν 18 θύματα οι οποίοι «επένδυσαν» μέσω της πλατφόρμας το συνολικό χρηματικό ποσό των 55.970 ευρώ.

Ακόμα σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε 5 γραφεία του Συλλόγου, 9 κατοικίες και 1 ξενοδοχείο σε συνολικά 10 πόλεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 295.090 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων USB STICKS, 16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητοί Η/Υ, 7 σταθεροί Η/Υ (κεντρικές μονάδες), 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες/ TABLET, 1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, 1 καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, πλήθος καρτών ανάληψης και καρτών SIM, διάφορα έγγραφα, σημειώσεις, καθώς κι από την κατοχή του 11ου δράστη 1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.