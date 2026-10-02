Run Greece Πειραιάς 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή από τις 07:00 έως τις 13:00

Εξαιτίας του Run Greece Πειραιάς 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Πειραιά με αφετηρία και τερματισμό στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στην πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι, η Τροχαία θα προχωρήσει στις απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την προστασία των δρομέων, των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών στον Πειραιά θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

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Οι οδοί που θα επηρεαστούν είναι οι εξής:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου ως και τη συμβολή της με την οδό Ακτή Μουτσοπούλου και από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς.

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Αφεντούλη / Σαχτούρη ως και τη διασταύρωσή της με την Ελ. Βενιζέλου.

34ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Ομ. Σκυλίτση ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

ΠΥΛΗΣ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Τζαβέλλα.

Λ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Πύλης έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Τζωρτζ Λοϋδ.

ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Τζωρτζ Λοϋδ ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Μπλέσσα.

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: ολικός αποκλεισμός από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπλέσσα ως και τη διασταύρωσή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οι οδηγοί παρακαλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις παραπάνω οδούς, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμος Πειραιά ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, καθώς οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.