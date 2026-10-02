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Blue Star Patmos: Απαγορεύτηκε ο απόπλους από την Ρόδο – Αντικείμενο μπλέχτηκε στην προπέλα

Στο πλοίο βρίσκονταν 352 επιβάτες και 88 μέλη πληρώματος - Παραμένει στο λιμάνι μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι
Πλοίο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Απαγορεύτηκε ο απόπλους του Blue Star Patmos από το λιμάνι της Ρόδου, καθώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από τη Σύμη προς τη Ρόδο ένα αντικείμενο μπλέχτηκε στη δεξιά προπέλα του πλοίου.

Το Blue Star Patmos κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι της Ρόδου, όπου και παραμένει, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι αρμόδιοι θα εξετάσουν την κατάσταση της προπέλας και στη συνέχεια θα αποφασιστεί πότε το πλοίο θα μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια στα δρομολόγιά του.

Την ώρα του περιστατικού στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 352 επιβάτες και 88 μέλη πληρώματος. Παράλληλα, μετέφερε 78 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 28 φορτηγά και 17 δίκυκλα.

Το πλοίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο Ρόδος – Καστελόριζο – Ρόδος – Σύμη – Τήλος – Νίσυρος – Κως – Κάλυμνος – Λειψοί – Πειραιάς.

Η απαγόρευση απόπλου θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να δοθεί η έγκριση ότι το πλοίο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του.

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