Χανιά: Πτώση νεαρών ανδρών από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου – Στη ΜΕΘ ο ένας, χειρουργήθηκε ο δεύτερος

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10.2026) στα Χανιά, όπου δυο νεαροί άνδρες φέρεται να έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ατύχημα έγινε γύρω στις 4:30, όταν κάτοικοι της περιοχής, αντιλήφθηκαν την πτώση των ανδρών και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι δυο νεαροί εντοπίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

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Πρόκειται για δυο 25χρονους Σλοβένους.

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργο Μπέα, έγινε γνωστό πως ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο.

Ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά αλλά υπεβλήθη και σε χειρουργείο από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής.

Στο μεταξύ, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του πρώτου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο ΠΑΓΝΗ.