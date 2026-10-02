Ελλάδα

Συναγερμός στην Εύβοια: Γάλλοι τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή – Βίντεο και φωτογραφίες

Οι Γάλλοι τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή μεταξύ Σέτας και Μετοχίου
Συναγερμός στην Εύβοια: Γάλλοι τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή
Τετρακίνητα οχήματα στο σημείο του περιστατικού
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού οχημάτων με Γάλλους τουρίστες σε δύσβατο σημείο στην Εύβοια, έπειτα από άμεση κινητοποίηση του Fetes Club 4×4.

Η κλήση για βοήθεια έφτασε στον Σύλλογο περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (02.10.2026), καθώς οχήματα στα οποία επέβαιναν Γάλλοι τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή μεταξύ Σέτας και Μετοχίου στην Εύβοια.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οργανώθηκε ομάδα επέμβασης αποτελούμενη από έξι εθελοντές και τρία πλήρως εξοπλισμένα οχήματα 4×4, η οποία αναχώρησε για το σημείο.

Οι εθελοντές κατάφεραν να προσεγγίσουν τα εγκλωβισμένα οχήματα και, με συντονισμένες ενέργειες και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, προχώρησαν στον ασφαλή απεγκλωβισμό τους. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια των επιβαινόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Γάλλοι επισκέπτες και τα οχήματά τους οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο, χωρίς να υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας στην πράξη πόσο σημαντική είναι η παρουσία οργανωμένων και κατάλληλα εξοπλισμένων εθελοντικών ομάδων όταν προκύπτουν περιστατικά σε δύσβατες περιοχές.

Για τους ανθρώπους του Fetes Club 4×4, η δυνατότητα των τετρακίνητων οχημάτων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με την εθελοντική προσφορά και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.

Τέλος καλό, όλοι καλά.
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