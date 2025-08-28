Καμίνια: Έξι μήνες φυλακή με αναστολή στη 19χρονη αδερφή του 5χρονου που σώθηκε από το μπαλκόνι

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετη αναστολή επιβλήθηκε στη 19χρονη για το περιστατικό με το 5χρονο παιδί στο μπαλκόνι στα Καμίνια.

Η 19χρονη, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει μόνο στο σπίτι τους στα Καμίνια το 5χρονο αδερφάκι της, που βγήκε στο μπαλκόνι και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη έφτασε νωρίς το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά χωρίς δικηγόρο, ενώ το μεσημέρι έφτασε και η μητέρα της από Καλαμάτα ως μάρτυρας στην κόρη της.

Ο 5χρονος και η 17χρονη, θα επιστρέψουν μετά από εντολή εισαγγελέα σπίτι τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων δεν είναι η πρώτη φορά που άφησαν το παιδί μόνο του στο σπίτι.

Το χρονικό

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης (26/08/25). Το 5χρονο παιδί είχε βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού και φώναζε με αποτέλεσμα να το δουν οι γείτονες και να καλέσουν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και είδαν το παιδί στο μπαλκόνι. Όταν προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι.

Χωρίς να διστάσουν οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι για να σώσουν το παιδί. Η αστυνομικός μάλιστα που κατάφερε να φτάσει κοντά του είναι μητέρα 3 παιδιών.

Τι είχε δηλώσει η μητέρα και η ενήλικη αδερφή

Τόσο η μητέρα του πεντάχρονου όσο και η 19χρονη κόρη της, υποστήριξαν στο Live News πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα έπρεπε.

«Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει να τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το πεντάχρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει.

«Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».