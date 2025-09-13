Καμίνια: Οδηγός παρέσυρε ανήλικη και την εγκατέλειψε – Αναζητείται από τις αρχές

Τροχαίο για ένα 15χρονο κορίτσι στα Καμίνια, καθώς οδηγός αυτοκινήτου την παρέσυρε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το τροχαίο έγινε τα χαράματα (13.09.2025) στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ο οδηγός χτύπησε και παρέσυρε την ανήλικη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε για να γλιτώσει την σύλληψη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Μετά την εξέταση των γιατρών διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή και αναζητούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να φτάσουν στα ίχνη του.