Ελλάδα

Καμίνια: Οδηγός παρέσυρε ανήλικη και την εγκατέλειψε – Αναζητείται από τις αρχές

Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή και αναζητούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να φτάσουν στα ίχνη του
Περιπολικό
Photo / EUROKINISSI

Τροχαίο για ένα 15χρονο κορίτσι στα Καμίνια, καθώς οδηγός αυτοκινήτου την παρέσυρε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το τροχαίο έγινε τα χαράματα (13.09.2025) στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ο οδηγός χτύπησε και παρέσυρε την ανήλικη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε για να γλιτώσει την σύλληψη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Μετά την εξέταση των γιατρών διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή και αναζητούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να φτάσουν στα ίχνη του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει θύμα του 42χρονου μαστροπού: «Ο “κοντός” έστελνε κορίτσια σε βίλες, έπαιρνε 2000€ το κεφάλι»
«Χαράκωνε τον εαυτό του, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο και το μάτωνε και φώναζε ότι εμείς φταίμε ότι τα κάνει αυτά» αποκαλύπτει ένα εκ των 5 θυμάτων του 42χρονου μαστροπού
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός
2
Newsit logo
Newsit logo