Καιρός – Κολυδάς: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη και την Τετάρτη – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Άκρως ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες, αφού η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά αν όχι χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, ενώ οι βροχές και οι μπόρες θα είναι συχνό φαινόμενο τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, «ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες από αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά». Σήμερα Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως από την Τρίτη αναμένεται αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας: «Την Τρίτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, όμβρους και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια».

«Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη» συνεχίζει.

«Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεσημβρινές και απογευματινές μπόρες κυρίως στα ορεινά» σημειώνει.

«Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τετάρτη» καταλήγει.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Αρχικά στη δυτική – κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.