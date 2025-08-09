Ελλάδα

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής

Τα πλοία από όλα τα λιμάνια της Αττικής εκτελούν σήμερα κανονικά τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια, διευκολύνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες ενόψει Δεκαπενταύγουστου
Επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά
Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Κανονικά εκτελούνται σήμερα Σαββάτο (09.08.2025) τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από όλα τα λιμάνια της Αττικής, μετά το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που κατά τόπους έφτασαν ακόμη και τα 9 μποφόρ, προκαλώντας ταλαιπωρία σε πολλούς ταξιδιώτες.

Χιλιάδες εκδρομείς κατάφεραν τελικά να αναχωρήσουν χθες με τα πλοία, κυρίως με δρομολόγια το μεσημέρι και το απόγευμα, για τους προορισμούς τους.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες, από το Λαύριο 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες και από τη Ραφήνα 4 δρομολόγια με 1.079 επιβάτες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα είναι καλές, επιτρέποντας στους τελευταίους ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου, να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα. Όσοι δεν ταξίδεψαν χθες λόγω των καιρικών συνθηκών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία τους για να κανονίσουν εκ νέου το ταξίδι τους.

Ελλάδα
