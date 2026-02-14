Ελλάδα

Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν την Τσικνοπέμπτη 4,8 τόνοι χαλασμένων κρεάτων – Δείτε φωτογραφίες

Αυξήθηκαν οι έλεγχοι ενόψει της Τσικνοπέμπτης - Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά
Χαλασμένα κρέατα

Σχεδόν 5 τόνους χαλασμένων κρεάτων, κατάσχεσαν ελεγκτές της περιφέρειας Αττικής, από αποθήκη στο Καπανδρίτι, ανήμερα της Τσικνοπέμπτης (12.02.2026).

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης, ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής βρήκαν την αποθήκη με τους καταψύκτες στο Καπανδρίτι και προχώρησαν σε σχετικό έλεγχο, βρίσκοντας συνολικά 4.780 κιλά χαλασμένου κρέατος.

Άμεσα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, για την καταστροφή των κρεάτων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

xalasmena kreata

xalasmena kreata

xalasmena kreata

xalasmena kreata
Οι έλεγχοι της Περιφέρειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Επιθεωρήσεις ψυκτικών αποθηκών και χώρων αποθήκευσης τροφίμων.
  • Δειγματοληπτικούς ελέγχους της ημερομηνίας παραγωγής και διατηρησιμότητας προϊόντων.
  • Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και καταστήματα τροφίμων.
  • Άμεση κατάσχεση μη ασφαλών προϊόντων και κίνητρα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

«Με ρητή εντολή μου, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια έχουν εντατικοποιήσει την παρουσία τους στην αγορά καθ’ όλη την περίοδο της Αποκριάς, με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους – όπως κάνουμε πάντα σε κάθε περίοδο αυξημένης διακίνησης προϊόντων.
Βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο: σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Το επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».

Η Περιφέρεια Αττικής υπενθυμίζει ότι όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι των πολιτών πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τέλος, καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των τροφίμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
336
139
96
90
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μηχανήματα αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα για την αποφυγή πρόστιμων: Οι νέες VIP υπηρεσίες που επιστράτευσαν οι επιχειρήσεις
Πολλά νυχτερινά κέντρα δίνουν πλέον την δυνατότητα για μεταφορά των πελατών με τα αυτοκίνητά τους, με οδηγούς της επιχείρησης – Αλκοτέστ μιας χρήσης και στα περίπτερα
Man drinking alcohol while driving in his car.
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της ΝΔ – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του
Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του Βαρβάρα και η κόρη του Λένα. Παρόντες στην κηδεία στο Α΄Νεκροταφείο οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα
Με κόρνες και μαρσαρίσματα αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα - Φεύγουν από την Αθήνα
Με κόρνες, ντουντούκες και «μαρσαρίσματα» τα τρακτέρ κατέβηκαν την Πανεπιστημίου και μέσω της Ομόνοιας, του Μεταξουργείου και της λεωφόρου Αθηνών θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Τα τρακτέρ στην Αθήνα
10
Πυγμάχος πορτιέρης χτύπησε άγρια και «συνέθλιψε» το κρανίο επιχειρηματία σε μπαρ στο Κολωνάκι - Μπήκε φυλακή μετά από 14 χρόνια
Από τον άγριο ξυλοδαρμό, το θύμα έχασε το 30% της όρασής του, ένα δόντι ενώ το κεφάλι του γέμισε με λάμες, βίδες και καρφιά - Το χρονικό της φρίκης
Κολωνάκι: Πυγμάχος πορτιέρης χτύπησε άγρια και «συνέθλιψε» το κρανίο επιχειρηματία – Μπήκε φυλακή μετά από 14 χρόνια 31
Newsit logo
Newsit logo