Καραμπόλα τριών οχημάτων στην λεωφόρο Αμαλίας: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και μηχανή

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων
Λεωφόρος Αμαλίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01.09.2025) στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου τρόλεϊ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο που συνέβη στο ύψος των Στηλών του Ολυμπίου Διός, προκάλεσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αμαλίας, ρεύμα προς Σύνταγμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται, ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά.

Ελλάδα
