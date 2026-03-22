Καρδίτσα: Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου – Αλισβερίσι ναρκωτικών η αιτία του εγκλήματος

Ο 17χρονος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα - Συνελήφθη και ένας 18χρονος ο οποίος επίσης ομολόγησε τη συνέργεια στο έγκλημα
Άγγελος Λαμπίδης

Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί το απόγευμα της Κυριακής (22.03.2026) για την δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, που όπως όλα δείχνουν έγινε μετά από ένα αλισβερίσι ναρκωτικών.

Ο 51χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας δεχτεί μαχαιριές έξω από ένα ισόγειο στη συνοικία Καμινάδων, στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φίλος του θύματος της δολοφονίας, του είχε παραχωρήσει το σπίτι στο οποίο ο 51χρονος τραγουδιστής είχε πάει εκεί μαζί με μια γυναίκα.

Ταυτόχρονα είχε επικοινωνήσει με δύο άτομα με τα οποία είχε κλείσει ραντεβού έξω από το σπίτι, πιθανότατα για αλισβερίσι ναρκωτικών (κοκαΐνη). Η αγοραπωλησία ωστόσο, φαίνεται ότι δεν πήγε καλά με τον τραγουδιστή να λέει στους δύο ότι δεν διαθέτει χρήματα για να τους πληρώσει.

Οι άνδρες άρχισαν να τσακώνονται για τα χρήματα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους 2 να μαχαιρώσει τον τραγουδιστή. Το απόγευμα της Κυριακής οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώ και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 18χρονου. Πρόκειται για το άτομο το οποίο φαίνεται σε βίντεο να τρέχει μαζί με τον δράστη μετά το φονικό, ο οποίος επίσης ομολόγησε τη συνέργειά του στο έγκλημα. 

Όσο για την γυναίκα με την οποία ήταν μαζί ο τραγουδιστής, μετά τα όσα έγιναν έφυγε τρομοκρατημένη.

Το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το μαχαίρι του εγκλήματος

Νωρίτερα, συγγενείς του Γιώργου Τσιτόγλου, που βρέθηκε νεκρός μίλησαν στο newsit.gr, αναφέροντας: «Είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Μας πήραν και μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκε μαχαιρωμένος ακόμα δεν μας έχουν πει κάτι παραπάνω. Δεν είχα αντιληφθεί ότι συνέβαινε κάτι».

Άλλος συγγενής του θύματος που μιλά στο newsit.gr αναφέρει για τον 51χρονο: «Ήταν καλό παιδί, είχε και ένα κοριτσάκι που της είχε μεγάλη αδυναμία. Τώρα μάθαμε κι εμείς τι έγινε. Τώρα τι να πάω να πω εγώ στη μάνα του; Στη μάνα που έχασε το παιδί της; Τι να πω εγώ σε αυτή τη χαροκαμένη μάνα; Έμεινα όταν το έμαθα».

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αγνοείται δύτης στη Βουλιαγμένη: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης
Δύο δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση σε ένα θαλάσσιο πηγάδι, στην περιοχή Λιμανάκια, από αυτούς, ο ένας κατάφερε να αναδυθεί, ενώ ο δεύτερος δεν βγήκε, πιθανότατα λόγω ισχυρών ρευμάτων που τον παρέσυραν
Δύτης
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη στη θάλασσα του Πειραιά για την εθνική επέτειο – Συγκίνηση και υπερηφάνεια
«Συμβολικός, αλλά και ουσιαστικός τρόπος να αναδείξουμε τη βαθιά και διαχρονική σχέση του Πειραιά με τη ναυτοσύνη και τη θάλασσα», τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης
Η Γαλανόλευκη στη θάλασσα του Πειραιά για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
