Καρέ καρέ η στιγμή της πτώσης του γερανού στη Γλυφάδα – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Βίντεο που φέρνει το φως της δημοσιότητας το newsit.gr δείχνει τη στιγμή της παραλίγο τραγωδίας στη Γλυφάδα. Ήταν το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025) όταν ένας γερανός ανατράπηκε και «εισέβαλε» σε καφετέριες!

Το απίστευτο περιστατικό που σκόρπισε τον τρόμο σε δεκάδες περαστικούς στη Γλυφάδα συνέβη όταν ο γερανός έπεσε – από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – ανάμεσα σε δύο καφετέριες και ένα εστιατόριο στην οδό Φοίβης.

Η πτώση προκάλεσε υλικές ζημιές στις προσόψεις και στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί θαμώνων, εργαζομένων ή περαστικών, προφανώς λόγω καθαρής τύχης, δεδομένης της ώρας και της κίνησης στην περιοχή.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας άμεσα το τμήμα της οδού Φοίβης.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια το γερανοφόρο όχημα και να αποτραπεί τυχόν νέος κίνδυνος.

«Λύγισαν τα πόδια του μηχανήματος»

Εργαζόμενος από την εταιρεία του γερανού υποστήριξε ότι «λύγισαν» τα πόδια του μηχανήματος και έγινε το ατύχημα.

«Ζούμε από θαύμα»

«Καθόμουν στο τραπέζι με το αφεντικό μου και ξαφνικά ακούμε έναν θόρυβο. Κοιτάμε και βλέπουμε κάποια έπιπλα να πέφτουν. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Εκεί περνάει πολύ κόσμος ζούμε από θαύμα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr.

«Νιώσαμε πολύ έντονα την πτώση και πετάχτηκαν κομμάτια», τόνισε.

«Πάλι καλά που δεν έπεσε σε κανέναν»

«Πάει η μέρα σήμερα, πάλι καλά δεν έπεσε σε κανέναν. Ο συγκεκριμένος γερανός ήρθε εδώ για να ολοκληρώσει μία μετακόμιση και όπως βλέπετε πάρκαρε εδώ για να είναι πιο κοντά στο σπίτι και μάλλον δεν το ”ζύγισε” σωστά ή δεν έκανε σωστούς υπολογισμούς», είπε στο newsit.gr ιδιοκτήτρια γειτονικής καφετέριας.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.