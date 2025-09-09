Καστορία: 11χρονος έπεσε από ποδήλατο και τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια και το κεφάλι

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα, Δευτέρα (8/9/2025), στην Καστοριά όταν ένα 11χρονο παιδί, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα άνω άκρα, έπειτα από πτώση από το ποδήλατό του στους Μανιάκους.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μετά την πτώση του από το ποδήλατο, όπου οι γιατροί έκριναν ότι ήταν απαραίτητο να διασωληνωθεί. Αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε άμεσα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 11χρονου παιδιού εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάστασή του.

Η άψογη και συντονισμένη συνεργασία του ΕΚΑΒ με το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς υπήρξε καθοριστική για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στους ασθενείς κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Την ίδια ώρα ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από στέγη στο χωριό Μαυροχώρι και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί και εκείνος στο νοσοκομείο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.