Καστοριά: Ανέβηκε η στάθμη της λίμνης κατά 18 εκατοστά – Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής στον υπόλοιπο νομό

Η αύξηση της στάθμης είναι καλό νέο για την λίμνη, το χάος όμως που έχει προκληθεί στον νομό από τις έντονες βροχοπτώσεις έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα
Εικόνα καταστροφής στην Καστοριά

Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή, γεγονός ευχάριστο για την υγεία της λίμνης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες που παρακολουθούν την λίμνη της Καστοριάς, η συγκεκριμένη αύξηση της στάθμης των υδάτων αντιστοιχεί σε πάνω από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, που προστέθηκαν στη λεκάνη της, υποδηλώνοντας την ένταση και τον όγκο των βροχοπτώσεων. Κι αν τα νέα για την λίμνη είναι ευχάριστα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την υπόλοιπη κατάσταση στον νομό.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, σήμερα (24/11/2025), στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, με τη συμμετοχή των Τεχνικών Υπηρεσιών, της προϊσταμένης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Πασχάλη Χαρούμενου, έγινε ένας πρώτος απολογισμός των ζημιών που προκλήθηκαν σε όλη την ΠΕ Καστοριάς εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, υπάρχουν πλημμυρισμένα αγροτεμάχια φασολιών, πατάτας και μήλων, ενώ υπάρχουν ορισμένοι φασολοπαραγωγοί, των οποίων η παραγωγή ήταν ακόμη στα χωράφια και λόγω των πλημμυρών καταστράφηκε ολοσχερώς.

Υπάρχουν ζημιές και δυσλειτουργίες σε αντλιοστάσια στο Νεστόριο και σε ορισμένα αλλά χωριά που βρίσκονται κατά μήκος του Αλιάκμονα από την υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού κι οι κάτοικοί τους, προς το παρόν, χρησιμοποιούν εμφιαλωμένα νερά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, τόνισε ότι «εξαιτίας της υποχώρησης των αναχωμάτων σε πολλά σημεία κατά μήκος του ποταμού στην Ποριά και Πεντάβρυσο, τα προβλήματα από τις πλημμύρες έγιναν πιο έντονα».

Αυτή την ώρα, τα συνεργεία της ΠΕ Καστοριάς δίνουν προτεραιότητα στη σταθεροποίηση αναχωμάτων σε διάφορα σημεία του ποταμού, στην απομάκρυνση δέντρων και φερτών υλικών από ποτάμια και ρέματα και στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας, ενόψει των βροχοπτώσεων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Π.Ε. Καστοριάς έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

