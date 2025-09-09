Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: «Δεν έχει εμπλοκή στον τραυματισμό» λέει ο Απόστολος Λύτρας για τον δεύτερο οδηγό

«Δεν είχε εμπλοκή στον τραυματισμό του αστυνομικού», λέει στο newsit.gr o δικηγόρος Απόστολος Λύτρας που εκπροσωπεί τον οδηγό του δευτέρου οχήματος ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή αυτοσχέδιων αγώνων με το γιο του επιχειρηματία τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (7.9.2025).

«Τo γραφείο μας εκπροσωπεί το δεύτερο οδηγό ο οποίος δεν έχει καμία εμπλοκή στον τραυματισμό του αστυνομικού. Θέλω να πιστεύω ότι την Πέμπτη που θα απολογηθεί θα αναδείξουμε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τον τραυματισμό και με κάποιο άλλο από τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται», λέει ο Απόστολος Λύτρας για το συμβάν με τον γιο του επιχειρηματία.

Όπως έχει γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, πριν ο γιος του γνωστού επιχειρηματία που τραυμάτισε με το πολυτελές αυτοκίνητο τον αστυνομικό στην προσπάθεια του να ξεφύγει από το μπλόκο στο Περιστέρι, έκανε κόντρες μαζί με ένα σπορ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας άλλος 20χρονος.

Όταν και τα δύο αυτοκίνητα που καταδίωξαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ ακινητοποιήθηκαν στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι ο γιος το επειχηρηματία δεν δίστασε να παρασύρει το αστυνομικό για να ξεφύγει, ενώ ο οδηγός του παρέμεινε στο σημείο και συνελήφθη.