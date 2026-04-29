«Του έλεγα να πάει σε γιατρό και μου έλεγε ότι βλέπει διαβόλους» λέει η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε μέσα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

«Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην Ελλάδα, μου είπε ότι δεν είμαι πια παιδί του. Δεν τον ένιωσα ποτέ πατέρα μου, ούτε παππού της κόρης μου», τόνισε η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ την Τρίτη (28.04.2026) σε Εφετείο και ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους.

Άκρως αποκαλυπτική για την κατάσταση του ηλικιωμένου πατέρα της, ο οποίος σχεδίαζε επί σχεδόν 1 χρόνο να εισβάλλει οπλισμένος στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, για να σκορπίσει τον τρόμο, η κόρη του. Η γυναίκα που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στις ΗΠΑ, μίλησε στο Live News για τον 89χρονο «πιστολέρο» που κατάφερε να μπει στη δημόσια υπηρεσία και το Πρωτοδικείο, έχοντας ένα 38αρι περίστροφο και μια καραμπίνα, κρυμμένα στην καμπαρτίνα του, και να πυροβολήσει 5 υπαλλήλους.

Η κόρη του ηλικιωμένου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί. Του έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι τρελή, ότι δεν είναι τρελός. Όταν εγώ είχα έρθει Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται τον προσέχανε, της το είχα πει της θείας μου ότι ‘ξέρεις κάτι θεία, έχει πρόβλημα, πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν με ακούει, δεν μου μιλάει. Στην κόρη του δεν μιλάει’. Λέω ‘πείτε του, πείστε τον να πάει σε έναν γιατρό. Πηγαίνετε τον εσείς σε έναν γιατρό’».

Και πρόσθεσε: «Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ. Και μου λέει ‘όχι’, μου λέει ‘ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και…’ κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω ‘θεία σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αυτά που λες. Δηλαδή για δαιμόνιους και διαβόλους που τον χτυπάνε τη νύχτα, αλλά δεν είναι… αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, εμένα λέω ό,τι και να του πω δεν μ’ ακούει, με βρίζει, με κάνει. Εσάς λέω που σας ακούει, να του πείτε να πάει σε έναν γιατρό έστω, δηλαδή κάτι να κάνετε από την πλευρά σας αφού ενδιαφέρεστε. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα μετά από εκεί».

«Μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο για 100 ευρώ. Εκείνες ήξεραν ότι ο πατέρας μου είχε όπλα σπίτι. Την τελευταία φορά που ήρθαμε στην Ελλάδα, τα είχε δείξει και στην κόρη μου. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό για έναν παππού;», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Κάποια στιγμή είχε έρθει να μου πει ότι έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στο δικαστήριο της Χάγης ότι του χρωστάνε τα λεφτά, ότι θα πάρει καραμπίνα, ότι θα πάει να τους σκοτώσει. Μου το έλεγε, αλλά εμένα δεν το χώραγε ο νους μου. Και φυσικά πάντα του έλεγα “μην μου λες βλακείες. Αυτά τα πράγματα που λες είναι τρελά”».

«Ξέρω ότι τον είχαν πιάσει με την καραμπίνα. Τώρα φυλακή τον είχανε βάλει; Στο ψυχιατρείο τον είχανε βάλει; Δεν ξέρω. Έστελνε απειλητικά γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη. Τρωγόταν. Αυτό ήταν η μόνη του ‘δουλειά’, υποτίθεται. Συνέχεια δηλαδή αυτό. Να στέλνει τα γράμματα και να απειλεί ότι έχει καραμπίνα και ότι άμα δεν του δώσουν τη σύνταξη θα πάει να τους σκοτώσει», σημείωσε η γυναίκα.

Στη συνέχεια, η κόρη του 89χρονου, περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν έξυπνο άνθρωπο: «Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ήταν πολύ της λεπτομέρειας και στη δουλειά του επάνω. Το είχε πει κάποια στιγμή, θα πω σε στιγμές διαύγειας, ότι αν δεν ήμουνα τόσο οξύθυμος και είχα μείνει στη δουλειά που ήμουνα από την αρχή, θα είχα πάρει και πολύ καλύτερα λεφτά».

«Για μένα ήταν ένας ξένος»

Η γυναίκα στη συνέχεια, περιέγραψε στο Live News τις σχέσεις που είχε με τον πατέρα της, οι οποίες ήταν για χρόνια ψυχρές: «Οι σχέσεις μας δεν ήταν καλές, από παιδί που ήμουν δεν ήταν καλές. Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του ήταν ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Όταν ήμασταν εγώ κι αυτός με τσακωνότανε συνέχεια, ότι μου έχουν κάνει μάγια, ότι τους κάνει μάγια πίσω για να φύγω εγώ από αυτούς. Κάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.

Δεν χώραγε ο νους του το γεγονός ότι με πήραν, με αγάπησαν, με μεγάλωσαν χωρίς να έχουν κανένα αυτό. Εγγόνι τους ήμουν. Δεν είναι ότι ήταν υποχρεωμένοι να μεγαλώσουν. Δεν χώραγε ο νους του ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που εγώ τους αγαπάω. Ήταν ότι μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω και να μην θέλω αυτόν. Για μένα ήταν ένας ξένος και κάθε φορά που με έπαιρνε να πάμε βόλτα, δεν ήταν ότι μου έδειχνε αγάπη, να πω ότι εντάξει ο πατέρας μου».

«Μου είπε ότι δεν είμαι παιδί του πια»

Τέλος, η κόρη του 89χρονου ανέφερε ότι ούτε η κόρη της είχε επαφές με τον παππού της επειδή δεν ήταν «φυσιολογικός άνθρωπος» όπως είπε η ίδια. Μάλιστα, περιέγραψε το πώς ο πατέρας της έφτασε σε σημείο να της λέει ότι δεν είναι κόρη του πια, επειδή εκείνη προσπαθούσε να τον βοηθήσει.

«Όταν με επισκέφτηκε στις ΗΠΑ, επειδή είναι Αμερικανός πολίτης, του είπα να πάμε να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Εκείνος δεν ήθελε, έλεγε ότι είναι μια χαρά και ότι δεν ξέρω τι λέω. Μυ έλεγε ότι “όσα κάνω στην Ελλάδα, μου τα έχουν χρωστούμενα” και τον ρωτούσα από που, αφού δεν ήταν στην Ελλάδα για να του χρωστάνε. Είχα φτάσει σε σημείο να φοβάμαι μέσα στο σπίτι μαζί με το παιδί μου. Όταν ο κόμπος έφτασε στο χτένι, του είπα να γυρίσει στην Ελλάδα που τον καταλαβαίνουν και τον προσέχουν και πράγματι έκατσε 4 μέρες και έφυγε. Ήταν η τελευταία φορά που είχαμε κάποια επαφή, γιατί όταν ήρθα εγώ Ελλάδα, μου είπε ότι δεν είμαι παιδί του.

Οι συγγενείς του όλοι ήξερα πολύ καλά την κατάστασή του και για αυτό τον είχαν κάνει όλοι πέρα. Το πιστόλι το είχε στο σπίτι. Δεν μπορεί να μένει σπίτι με τα εγγόνια της αδερφής του καθημερινά και να μην ξέρουν, αλλά να το ξέρει η κόρη μου που είναι τόσα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Όταν εγώ ήρθα στην Ελλάδα, έπειτα από 16 χρόνια που έλειπα, το πρώτο πράγμα που μου είπε η θεία μου όταν με είδε ήταν “ελπίζω να με συγχωρέσει ο Θεός”. Όταν την ρώτησε γιατί το λέει, εκείνη απάντησε “ξέρω εγώ γιατί το λέω, ελπίζω να με συγχωρέσει ο Θεός”. Και να η κατάληξη ποια είναι».

Κλείνοντας η γυναίκα τόνισε: «Ο πατέρας μου δεν είχε καμία οικονομική στενότητα. Πιο πολλά χάλασε σε μαγείες και στο δικαστήριο της Χάγης. Ήταν το “γα@@το” που έλεγε. Τόσος κόσμος που παίρνει πολύ λιγότερα, αυτοί τι έπρεπε να κάνουν; Του έλεγα “κάθεσαι εσύ και παραπονιέσαι με σχεδόν 3.000 δολάρια σύνταξη;” Έπρεπε όλοι να πάρουν ένα πιστόλι να πυροβολούν κόσμο; Αυτά μου τα έλεγε χρόνια. Πάνω σε αναβρασμό ψυχής αλλά τώρα μιλάμε για πάνω από 10 χρόνια».