Καταδίωξη στο Χαλάνδρι με οδηγό ανήλικο γιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με κρυμμένο κουζινομάχαιρο ο 15χρονος συνοδηγός του

Συνελήφθη η μητέρα του 16χρονου γιου του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Μια καταδίωξη, έξι ανήλικοι και ένα κρυμμένο κουζινομάχαιρο συνθέτουν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στους δρόμους του Χαλανδρίου με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο γιος ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθώς και ακόμα ένας ανήλικος που είχε επιμελώς κρυμμένο το μαχαίρι. 

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα. Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Ο οδηγός αγνοώντας τα σήματα της τροχαίας μπήκε παράνομα σε μονόδρομους για να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο στο ύψος της οδού Αποστολοπούλου το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί κατά την έρευνα διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Κατά την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι 15χρονος συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομαχαίρο και συνελήφθη. 

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης ένας 17χρονος, δυο 16χρονοι και ένας 15χρονος. Και οι 4 αφέθησαν ελεύθεροι. 

