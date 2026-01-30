Ελλάδα

Κατάφερε να κινήσει τα άκρα του ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Πότε θα επαναπατριστεί

Ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος, ώστε να βρίσκεται σε ακινησία
Αεροσκάφος
Photo / Eurokinissi

Θετικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους και 3 να τραυματίζονται.

Ο νεαρός, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του στο τροχαίο όταν το βαν που επέβαιναν 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ, συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο νεαρός κατάφερε να κινήσει τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι που έχει υποστεί κάταγμα και παραμένει ακινητοποιημένο.

Παρά τη βελτίωση, ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος, ώστε να βρίσκεται σε ακινησία και να μην επιβαρύνεται η αναπνοή του λόγω οιδήματος από τη χειρουργική επέμβαση.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το ιατρικό συμβούλιο για να αποφασίσει αν και πότε μπορεί να γίνει ο επαναπατρισμός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο πήρε νωρίτερα σήμερα ο 28χρονος τραυματίας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη από χθες, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Ελλάδα
