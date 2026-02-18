Καταγγελίες για το κέντρο υγείας Σαλαμίνας: «Η μόνη τύψη που νιώθω είναι ότι δεν επέμεινα να μείνει» λέει ο γιατρός που εξέτασε τον Κώστα Κοσμίδη

Τραγικό θάνατο βρήκε ο μοντέρ του Mega Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών, ο οποίος αφού έσπευσε στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας μετά από έντονη αδιαθεσία, έφυγε με το αυτοκίνητό του από το νησί και καθοδόν προς το Γενικό Κρατικό, άφησε την τελευταία του πνοή.

Δεν υπήρχε ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, προκειμένου να μεταφέρει τον 52χρονο σε νοσοκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, φέρεται να έγινε μια σειρά λαθών στην διαχείριση του επεισοδίου του Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος ίσως και να είχε σωθεί αν είχαν γίνει όλα βάσει πρωτοκόλλου και σωστού ελέγχου.

Το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) ο μοντέρ επισκέφτηκε το κέντρο υγείας με τον πατέρα του και υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι του προκάλεσε δυσφορία. Το προσωπικό του ΚΥ, έκρινε ότι έπρεπε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, ωστόσο ενημέρωσε τον Κώστα Κοσμίδη ότι απουσίαζαν και τα 2 ασθενοφόρα του νησιού. Τότε, ο Κώστας Κοσμίδης μαζί με τον πατέρα του έφυγαν από τη Σαλαμίνα με το όχημά τους για να πάνε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Στον δρόμο, ο 52χρονος ένιωσε αδιαθεσία και είπε στον πατέρα του να κάνει το αυτοκίνητο στην άκρη. Εκεί λιποθύμησε και άφησε την τελευταία του πνοή, στην άσφαλτο. Σύμφωνα με τον πατέρα του, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο μετά από μισή ώρα, και παρά τις προσπάθειες των διασωστών ο Κώστας Κοσμίδης είχε ήδη καταλήξει.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News την Τρίτη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι όπως του μετέφεραν ο ασθενής επέμενε να φύγει από το ΚΥ μόνος του. Όπως είπε, χρέος του προσωπικού είναι να τηρεί το πρωτόκολλο και πως δεν έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ για να σπεύσει ασθενοφόρο από την Αθήνα στο νησί.

«Ο πατέρας του ήταν παρών και είδε τι πήγε στραβά. Ειπώθηκε ότι πρέπει να πάει νοσοκομείο ο ασθενής. Εκείνος ήταν βιαστικός, επειδή δεν υπήρχε ΕΚΑΒ στη Σαλαμίνα και σηκώθηκε κι έφυγε. Αυτό έγινε. Κλήση στο ΕΚΑΒ δεν έγινε γιατί προτίμησε να φύγει. Του είχαμε έτοιμα τα χαρτιά, το ενημερωτικό δηλαδή σημείωμα για τον γιατρό που θα τον υποδεχόταν κι ο ασθενής σηκώθηκε κι έφυγε. Ο ειδικευόμενος έκανε την δουλειά του όπως έπρεπε. Αλλά το λάθος ήταν ότι έπρεπε να είναι πιο ‘επιθετικός’. Αυτό ήταν το λάθος. Του φέρθηκε σαν άνθρωπος και βρήκε την ευκαιρία και σηκώθηκε κι έφυγε ο ασθενής», είπε στο Live News ο γιατρός που εξέτασε τον Κώστα Κοσμίδη.

«Η μόνη τύψη που νιώθω είναι που δεν ήμουν πιο επιθετικός στο να μείνει. Με την βία δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιον. Αν κάποιος θέλει να φύγει δεν μπορείς να τον κρατήσεις με την βία. Του εξηγήθηκε το περιστατικό και εκείνος σηκώθηκε κι έφυγε. Θέλω να βρω ευκαιρία να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν πιο επιθετικός για να τον πείσω. Ο πατέρας του ήταν δίπλα του. Μάρτυρας μπροστά. Ο πατέρας μπορεί να λέει ότι δεν τους δόθηκε η εντύπωση από εμάς ότι είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Δεν μπορώ να μιλήσω όμως εγώ για τις εντυπώσεις του καθενός. Κανένας δεν στέλνει στο νοσοκομείο ασθενή χωρίς να υπάρχει λόγος. Και εμείς το κάναμε. Αν ψάξω την ενοχή μου, το μόνο που θα πω είναι αυτό. Που δεν επέμεινα στο να μείνει να περιμένει ασθενοφόρο. Για το ότι δεν υπέγραψε κάποια δήλωση πριν φύγει σας απαντώ ότι δεν προλάβαμε να του πούμε ‘κάτσε να υπογράψεις’. Είχε ήδη φύγει. Να τον κυνηγάγαμε στον δρόμο;», συμπλήρωσε.

Καταγγελίες για το Κέντρο Υγείας

Από χτες το απόγευμα, οι καταγγελίες που φτάνουν στο «Live News» για τη συγκεκριμένη δομή υγείας είναι δεκάδες.

«Εγώ έχω μετακομίσει από την Σαλαμίνα και ένας κύριος λόγος ήταν αυτός της περίθαλψης γιατί έχω παιδάκια. Την πεθερά μου την πήγα εγώ η ίδια πριν κάποια χρόνια βέβαια στο Κέντρο Υγείας στη Σαλαμίνα με αφόρητους πόνους στην κοιλιά. Είχε διπλώσει η γυναίκα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Της έκαναν κάποιες εξετάσεις, της είπαν δεν είναι τίποτα. Της έδωσαν κάποια παυσίπονα και κάτι τέτοια» είπε γυναίκα κάτοικος Σαλαμίνας.

Η γυναίκα όμως σφάδαζε στον πόνο, με τη νύφη της να ζητά από τους γιατρούς να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο.

Και πρόσθεσε: «Είπαμε να πάρουμε ένα ασθενοφόρο και μας είπαν ότι είναι μόνο για έκτακτα περιστατικά. Ήταν διπλωμένη, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Πήραμε έναν φίλο, μας πήγε στο Τζάνειο. Η γυναίκα έκανε εισαγωγή και διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου και μετά από λίγες μέρες χειρουργήθηκε».