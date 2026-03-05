Κατερίνη: Ανήλικος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες ΑΤΜ

Συνελήφθη στην Κατερίνη την Τετάρτη (04.03.2026) από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ένας ανήλικος για πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες ΑΤΜ, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Η υπόθεση με τα πλαστά χαρτονομίσματα στην Κατερίνη άρχισε να ξεδιπλώνεται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μετά από βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Σε αυτό διακρίνεσαι ένα άτομο να κάνει ανάληψη χρηματικού ποσού από ATM, με χρήση κάρτας–κλώνου, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Άμεσα έγινε παρέμβαση εισαγγελέα και άρχισε να διερευνάται η υπόθεση. Από την ενδελεχή έρευνα και ψηφιακή ανάλυση, τη σχετική αλληλογραφία με ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του κατηγορούμενου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ανήλικου όπου βρέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα και τραπεζικές κάρτες κλώνοι.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος είχε κρύψει τα πλαστά χαρτονομίσματα μέσα σε ένα κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και σε ψυγείο.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,

2 λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία,

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),

υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων

2 μάσκες full face,

γκλοπ,

πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια,

2 σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB.

2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.