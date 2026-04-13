Κατερίνη: Σκυλάκια έπεσαν σε ταμιευτήρα νερού – Τα έσωσαν οι υπάλληλοι του δήμου

Μία δύσκολη περιπέτεια είχαν έξι σκυλιά σε χωριό της Κατερίνης, τα οποία δεν πρόσεξαν και έπεσαν μέσα σε ταμιευτήρα νερού. Ευτυχώς ήταν τυχερά γιατί τα εντόπισαν υπάλληλοι του Δήμου και τα έσωσαν.

Συνεργείο του δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, πήγε στο σημείο και κατάφερε να διασώσει τα ζώα, τα οποία, κάτω από άγνωστες συνθήκες, είχαν βρεθεί μέσα στον ταμιευτήρα στις 10 Απριλίου, όπως ανέφερε η Ξένια Μυόγλου.

Όπως σημείωσε, τα σκυλιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολα στη διαχείριση και δεν ανταποκρίνονταν εύκολα, εμφανίζοντας έντονα αμυντική στάση και γρυλίζοντας σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, εξαιτίας της πολύωρης παραμονής τους στο νερό και της έντονης καταπόνησης.

«Το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης, διαθέτοντας εμπειρία σε παρόμοια περιστατικά, χειρίστηκε την κατάσταση με προσοχή και ελεγχόμενες κινήσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ένταση. Η συμβολή της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική, καθώς εξασφάλισε την πρόσβαση και στήριξε την επιχείρηση με επαγγελματισμό», επισημαίνει η κ. Μυόγλου.

«Η συνεργασία μεταξύ των δύο υπηρεσιών ήταν άψογη, με ξεκάθαρους ρόλους και αμοιβαία εμπιστοσύνη, γεγονός που οδήγησε στον ασφαλή απεγκλωβισμό των ζώων, τα οποία τελικά βρέθηκαν σε καλή κατάσταση υγείας», καταλήγει.