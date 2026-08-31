Ελλάδα

Κατέσφαξαν με πάνω από 10 μαχαιριές το βρέφος στην Κυψέλη – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Αποκρουστικές αποκαλύψεις για το σπίτι της φρίκης. Ένα δολοφονημένο βρέφος, ένα κορίτσι 15 ετών έγκυος και δυο άλλα ανήλικα παιδιά με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
Το ζευγάρι που σιέμενε στο διαμέρισμαστην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το δολοφονημένο βρέφος
Το ζευγάρι που σιέμενε στο διαμέρισμαστην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το δολοφονημένο βρέφος
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Φρίκη προκαλεί η ιατροδικαστική για τον θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε γυάλα η οποία βρισκόταν σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης, καθώς το δολοφόνησαν με περισσότερες από 10 μαχαιριές.

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε ένα δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της οδού Θάσου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Παρότι ο 43χρονος και η 38χρονη ισχυρίζονταν ότι το παιδί είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μόλις λίγων μηνών βρέφος είχε δολοφονηθεί με αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχτηκε στην πλάτη καθώς εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 τραυματισμοί από αιχμηρό αντικείμενο.

Από την πρώτη στιγμή οι ισχυρισμοί του ζευγαριού δεν κατάφεραν να πείσουν τους αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνές τους ενώ ταυτόχρονα έλαβαν καταθέσεις από τον 43χρονο και την 38χρονη αλλά και τα άλλα 3 παιδιά, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

Το παζλ της φρίκης γρήγορα άρχισε να ξετυλίγεται και γρήγορα από την νεκροψία – νεκροτομή αποδείχτηκαν οι αρχικές υποψίες που είχε ο ιατροδικαστής για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Όπως προέκυψε το μόλις λίγων μηνών βρέφος έφερε πάνω από 10 μαχαιριές οι οποίες προκάλεσαν και τον θάνατό του. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε.

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