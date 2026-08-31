Θερμικός στρόβιλος στο ΟΑΚΑ – Το σπάνιο φυσικό φαινόμενο που δημιουργείται από τη ζέστη

Ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του το μεσημέρι της Κυριακής (30.08.2026) στο ΟΑΚΑ μπροστά στα έκπληκτα μάτια όσων ήταν εκείνη την ώρα στην αθλητική εγκατάσταση.

Μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά την… παράσταση έκλεψε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

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Συγκεκριμένα, στις 13:24 καταγράφηκε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ ένας θερμικός στρόβιλος, γνωστός ως «Dust Devil», ένα μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικό φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί σε συνθήκες έντονης θέρμανσης του εδάφους.

Η εντυπωσιακή εικόνα αποτυπώθηκε σε βίντεο προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά σε ένα φαινόμενο που, αν και σύντομο σε διάρκεια, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό των θερμών και ηλιόλουστων ημερών.

Ο θερμικός στρόβιλος σχηματίζεται όταν το έντονα ζεστό έδαφος προκαλεί την ταχεία άνοδο θερμού αέρα, ο οποίος, υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, αποκτά περιστροφική κίνηση. Οι μεγάλες ανοικτές εκτάσεις του ΟΑΚΑ, η ισχυρή θερινή ηλιακή ακτινοβολία και οι διαφορετικές επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου, που απορροφούν και αποδίδουν τη θερμότητα με διαφορετικούς ρυθμούς, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση του φαινομένου.

Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, το «Dust Devil» δεν πρέπει να συγχέεται με τον ανεμοστρόβιλο, καθώς πρόκειται για φαινόμενο μικρότερης κλίμακας και συνήθως περιορισμένης έντασης και διάρκειας. Ωστόσο, σε κοντινή απόσταση απαιτείται προσοχή, καθώς η περιστροφική κίνηση του αέρα μπορεί να παρασύρει σκόνη και ελαφρά αντικείμενα.