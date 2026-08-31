Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι οδηγοί έτρεχαν παράνομα με τα σπορ αυτοκίνητά τους στη Νέα Παραλία – Η αντίδραση του Δήμου

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Παραλία στην Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα (31.08.2026) όταν ομάδα οδηγών από το εξωτερικό «έκοβε βόλτες» παράνομα στο σημείο με ένα από τα πολυτελή οχήματα με τα οποία έφτασαν στην πόλη.

Μια ομάδα οδηγών από το εξωτερικό, η οποία παγαίνει κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη για μια εκδήλωση με σπορ αυτοκίνητα, πήρε άδεια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να σταθμεύσουν προσωρινά στη Νέα Παραλία κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο, τα πολυτελή αυτοκίνητά τους.

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Η άδεια που τους δόθηκε δεν επέτρεπε στους οδηγούς την κίνηση των οχημάτων στο σημείο. Ωστόσο αυτό, δεν φάνηκε να εμπόδισε έναν από τους οδηγούς ο οποίο έβαλε μπρος το αυτοκίνητό του και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο της Νέας Παραλίας.

Βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, δείχνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία τρέχει το σπορ αυτοκίνητο παρά τις οδηγίες του Δήμου να παραμείνει προσωρινά σταθμευμένο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία, ενώ το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

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Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, προχώρησε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο περιστατικό κάνοντας λόγο για «εικόνες ντροπής και ασυνείδητους οδηγούς».

Ο Γιώργος Δαμαρέλος ανέφερε, δε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου «για για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι».

Η ανάρτηση

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι», έγραψε ο Γιώργος Δαμαρέλος.